I tre si stavano recando in un ristorante giapponese e solo l'intervento del titolare è riuscito a placare l'ira ingiustificata del gruppo. L'incidente è stato denunciato dalla ragazza maggiorenne in un video postato su TikTok che è diventato virale. “Inviterei i baresi a svegliarsi. Non possiamo continuare a vivere così. Non possiamo continuare a vivere nella paura di camminare per strada".

BARI - Torna la paura nella notte barese, protagonista ancora una volta l'ennesima baby gang che imperversa nel territorio cittadino. L'attacco, di tipo omofobo, è avvenuto venerdì sera all'Estramurale Capruzzi dove una baby gang, apparentemente composta da ragazzi e ragazze, ha aggredito tre giovanissimi di 20, 18 e 15 anni. I loro vestiti, e forse il loro taglio di capelli, hanno scatenato la loro ira con sputi, offese di ogni tipo e lanci di oggetti.