LECCE - Ha confessato di aver ucciso il fratello Vincenzo il 70enne Nicola Scupola. Al termine dell'interrogatorio, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Il 79enne era stato trovato morto in una cisterna a cielo aperto nelle campagne di Specchia.Il 70enne è stato portato ieri pomeriggio in questura a Taurisano, per essere ascoltato dagli inquirenti e ieri sera, dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso il brutale omicidio durante una lite scoppiata sulla gestione del terreno di famiglia.Nella sua versione dei fatti, Nicola avrebbe detto di aver colpito Vincenzo per difendersi dopo essere stato aggredito. La vittima presentava fratture e tumefazione sul viso.