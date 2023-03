BARI - Baby gang ancora in azione a Bari dove un giovane è stato picchiato da un branco di ragazzini mentre era con amici in piazza del Ferrarese. A raccontare la disavventura del ragazzo è stato il padre che si è affidato a fb per far conoscere quanto accaduto al figlio mercoledì sera: "Hanno iniziato a provocarlo mentre era seduto al bar con gli amici. Hanno incominciato a sputargli addosso - ha scritto - e solo per suscitare una reazione. Data la situazione, si sono alzati e incamminati verso Corso Cavour. A un certo punto, mentre mio figlio intimava al ragazzino di smetterla di sputare, è stato aggredito alle spalle da altri che lo hanno malmenato. Abbiamo passato la notte al Pronto Soccorso. per fortuna non è nulla di grave, solo un occhio nero e lividi sulla schiena, ma abbiamo denunciato ai Carabinieri. Ci hanno detto che purtroppo è un fenomeno molto diffuso, ma che pochi denunciano. Noi lo facciamo perché amiamo Bari" si conclude il racconto dell'uomo.