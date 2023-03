MILANO - È un inno alla leggerezza il singolo “Leggera” di Levante che accompagna il film Romantiche di Pilar Fogliati , il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo, ma che in questa nuova versione acustica vive una nuova vita e acquista emozioni.

Esce oggi, venerdì 31 marzo, il singolo (https://levante.lnk.to/leggera) e anche il video che vede all’interno alcune immagini del film di cui Levante ha scritto tutte le musiche, oltre a partecipare in un cameo interpretando sé stessa.

“Ho accolto la gioia quando ho saputo riconoscerla. – racconta Levante - Sono momenti in cui non c’è niente che possa pesarci sulle spalle, si fluttua fino a dove arrivano gli aerei, sembra di danzare al di là delle nuvole. Esistono quei momenti e io li ho vissuti con Alma in grembo che, aggrappata al mio corpo, mi ha reso piuma”.

Il brano è contenuto nel suo ultimo album “Opera Futura” che parla di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo. Tutte le nuove canzoni si potranno ascoltare dal vivo all’Arena di Verona il 27 settembre.