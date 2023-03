BARI - La ripartizione Patrimonio rende noto che è stata pubblicata oggi sul portale istituzionale del Comune, a questo link, la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al contributo alloggiativo 2022 - competenza 2021.Al link indicato è possibile visionare l’elenco dei soggetti ammessi, divisi in fascia A e fascia B (a seconda dell’ISEE e dell’incidenza del canone di locazione), e quello dei soggetti non ammessi secondo quanto previsto dal bando.I ricorrenti esclusi riceveranno, presso il proprio domicilio, comunicazione relativa motivazione dell’esclusione e potranno presentare ricorso entro e non oltre 20 giorni (termine perentorio) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul portale del Comune di Bari e sull’Albo Pretorio.I concorrenti esclusi dalla graduatoria potranno chiedere anticipatamente le motivazioni della propria esclusione ai contatti sotto indicati.Il ricorso potrà essere inviato tramite Pec al seguente indirizzo bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it o tramite raccomandata A/R indirizzata ad Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio - viale Archimede 41/A - 70126 Bari riportando sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura: “Bando contributo alloggiativo - Competenza 2021 - Ricorso”.I concorrenti utilmente classificati nella graduatoria provvisoria che non hanno presentato un IBAN valido per l’accredito dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’IBAN valido tramite Pec all’indirizzo suesposto o tramite raccomandata A/R indirizzata sempre all’Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio riportando sulla busta la dicitura: “Bando contributo alloggiativo - Competenza 2021 - Integrazione documenti”.Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono stati istituiti i seguenti contatti:· barifitti2022@gmail.com · 3297852083 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.Si ricorda che l’erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.