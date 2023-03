Bari, 'Il rispetto, la strategia della non violenza' alla Profumeria Artistica Minenna









L'incontro è stato molto partecipato. Relatori sono stati il dott. Tommaso Garofalo, mediatore familiare e la dott.ssa Fulvia D’Elia, sociologa. Per la D’Elia: “Non c’è distinzione tra genere maschile e femminile, ma ci sono le persone. Le scelte sono reattive nelle persone secondo le aspettative deluse. Nessuna persona nasce con un’etichetta definita, ma ci sono progetti di crescita”.L'incontro è stato molto partecipato.

- Ieri sera nella magnifica cornice della Profumeria Artistica di Elisabetta Minenna, in via Principe Amedeo 126 a Bari, si è tenuto un interessante incontro dal titolo “Il rispetto, strategia della non violenza”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti e dal Rotary Club di Rutigliano.