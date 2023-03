Bari, incidente all'alba nei pressi di San Giorgio: traffico in tilt sulla Ss16

BARI - Ancora disagi alla circolazione sulla Ss16. Questa mattina all'alba, nei pressi delle ville di San Giorgio, un incidente ha mandato in tilt il traffico. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone che trasportava merci sia finito fuori strada. Non sono note al momento le condizioni del conducente.L'incidente ha provocato non pochi disagi agli automobilisti diretti a nord, partendo da Torre a Mare (Ba). Ad intervenire sul posto le forze dell'ordine e la Polizia locale.