BARI - Lunedì 20 marzo alle ore 11, nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli e il presidente della commissione comunale Sport Giuseppe Cascella presenteranno alla stampa il torneo di calcio in beneficenza “Solidalinsieme...per fare beneficenza - memorial Vincenzo Farina” in favore di Agebeo e Amici di Vincenzo odv, in programma domenica 26 marzo, a partire dalle ore 10 presso il centro sportivo Cofit club.Il torneo è organizzato dall'associazione socio-educativa e culturale “Cucciolo” in collaborazione con il Centro sportivo educativo nazionale CSEN - comitato di Bari, l'associazione Barimania e l’UISP – Unione Sport per Tutti di Bari, ed è patrocinato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - comitato di Bari, e della Commissione consiliare Sport del Comune di Bari.Dodici le squadre che scenderanno in campo, di cui nove maschili e tre femminili.Nel corso del torneo sarà avviata una raccolta fondi destinati al completamento del “Villaggio dell'accoglienza Agebeo - Trenta ore per la vita", la struttura di via Camillo Rosalba che darà la possibilità alle famiglie dei bambini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari di ricevere l'ospitalità necessaria durante il doloroso percorso di cura dei propri figli.Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno il presidente di Agebeo Michele Farina; il vice presidente di Cucciolo e responsabile della squadra di Agebeo Vito Calabrese; il presidente del Municipio 2 Gianlucio Smaldone; il presidente del comitato regionale pugliese FIGC – LND Vito Tisci; il presidente del comitato provinciale CSEN Massimo Marzullo; la presidente del comitato territoriale della Uisp Bari Veronica D'Auria; il presidente onorario e dirigente del comitato territoriale Uisp Bari Elio Di Summa; il regista e attore comico Piero De Lucia, che insieme alle attrici Lia Cellamare e Lucia Coppola sarà testimonial dell'evento; il segretario asd Uniba Maurizio Scalise; i responsabili della rappresentativa dei Vigili del fuoco Nicola D'Aluisio e Pasquale D'Alessandro; il responsabile della squadra dei commercialisti Fabio Montinari; il responsabile della squadra ANVCG - Associazione nazionale Vittime civili e di Guerra Antonio Patruno; il responsabile della squadra U.T. Puglia Corpo Militare Acismom magg. Giuseppe Cianciola; il responsabile della squadra femminile Calcioinrosa Acquaviva Artemio Scardicchio; il presidente della squadra Phoenix femminile Trani Giovanni Angarano; il responsabile settore giovanile femminile asd La Quercia Putignano Fabio Masi, il presidente e il vice presidente della compagine dell’Aston Bari Sabino Grandolfo e Gianfranco Mola; il capo redattore sport di Telebari Enzo Tamborra; il capo del servizi sportivi di Telenorba Michele Salomone; il direttore di Barimania Tonio Lucatorto e l’editore di Mediterranea Tv Maurizio Gagliano, media partner ufficiale dell’evento.