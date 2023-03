BARI - Nuovo furto con spaccata nel cuore di Bari. Dopo il triplice furto a Game Stop, la spaccata al Bar Jerome e alla Pizzeria Biga e fila, si è ora aggiunto Sweet Caffè tra via Abate Gimma e via Cairoli. I malviventi, come negli altri furti, hanno distrutto la finestra e sono riusciti ad entrare nella stanza intorno alle 4.30 di questa mattina.I ladri sono riusciti a portare a casa solo pochi euro, il salvadanaio con le mance e due bottiglie. Ad intervenire sul posto per i rilievi la Polizia Scientifica.