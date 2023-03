via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Melli 57-43 per i lombardi. Baron, 61-45. Reed tiene in partita i pugliesi, però 63-49 per i lombardi. Melli, 68-51. Tonut, 70-53. Ricci, 74-55. L’Armani Milano trionfa 79-58. Quarto quarto, Davies 81-61 per i lombardi. Tonut, 85-66. Melli, 89-69. Davies, 93-71. Harrison D’Angelo tiene in corsa i pugliesi, ma 95-76 per i lombardi. Alviti, l’Armani Milano vince questo quarto e 98-79 tutta la partita.





Netta sconfitta per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei lombardi Baron 21 punti e Melli 14. Nei pugliesi Perkins 15 punti e Harrison D’Angelo 14. Nella ventiduesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 19 Marzo alle 19 fuori casa con il Napoli.

Nella ventunesima giornata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 98-79 sull’ Happy Casa Brindisi al “Pala Pentassuglia”. Primo quarto, Baron 16-5 per i lombardi. Di nuovo Baron, 19-9. Tonut, 24-9. Riismaa tiene in gara i pugliesi, ma 19-11 per i lombardi. L’Armani Milano prevale 29-15. Secondo quarto, Melli 31- 17 per i lombardi. Napier, 36-21. Voigtmann, 38-25. Baron, 45-30. Tonut, 50-39. L’Armani Milano si impone di nuovo 52-41.