BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha accolto a Palazzo di Città Frédéric Kaplan, ministro consigliere per gli Affari economici dell’Ambasciata di Francia in Italia, in questi giorni in visita istituzionale in Puglia.“Si è trattato di un incontro molto cordiale - dichiara Galasso - nel corso del quale ho avuto modo di illustrare alla delegazione francese guidata da Kaplan la strategia complessiva di sviluppo della città di Bari, con particolare attenzione alle grandi trasformazioni in atto e alle principali opere finanziate dal PNRR, la cui realizzazione inciderà fortemente sulla vita della città nei prossimi anni. La prospettiva condivisa è quella lavorare per rafforzare le relazioni - economiche, commerciali e culturali - con i nostri vicini d’Oltralpe”.