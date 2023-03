via Olimpia Milan fb

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ Eurolega di basket maschile il Real Madrid vince 91-87 in casa sull’Armani Milano. Primo quarto, Melli 16-10 per i lombardi. Tonut, 20-12. Tavarese, 22-20 per gli spagnoli. Hines, 23-22 per i lombardi. Poirier, il Real Madrid prevale 24-23. Secondo quarto, Causeur 27-23 per gli spagnoli. Poirier, 32-28. Napier impatta per i lombardi, 34-34. Baron, 38-36 per l’Armani Milano. Tavarese consente agli spagnoli di raggiungere la parità, 40-40. Musa, il Real Madrid si impone di nuovo 42-40.

Terzo quarto, Melli e Baron 45-44 per i lombardi. Deck, 49-45 per gli spagnoli. Baron, 55-52 per l’Armani Milano. Davies, 60-56. Melli, 66-63. Hezonja, il Real Madrid trionfa 67-66. Quarto quarto, Pangos 71-69 per i lombardi. Tonut, 74-71. Musa, 76- 74 per gli spagnoli. Yabusele, 81-76. Tavares, 84-81. Napier riporta il risultato in parità per i lombardi, 84- 84. Musa preciso nei tiri liberi, 88-84 per gli spagnoli. Deck e Yabusele, il Real Madrid vince questo quarto e 91-87 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. Migliori marcatori, negli spagnoli Musa 27 punti e Tavares 17. Nei lombardi Napier 17 punti e Melli 16.