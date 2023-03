Coppa Italia: la Juventus Femminile supera 2-1 l'Inter e vola in finale

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio Femminile la Juventus Women ha vinto 2-1 dopo i tempi supplementari sull’ Inter a Vinovo e si è qualificata per la finale. Nel primo tempo al 2’ le bianconere sono passate in vantaggio al 2’ del primo tempo con l’islandese Sara Bjork Gunnarsdottir di testa su cross della danese Sofie Junge Pedersen.

Al 34’ Beatrice Merlo delle nerazzurre è andata vicina al gol. Nel secondo tempo al 13’ l’olandese Lineth Beerensteyn della Juventus Femminile non è riuscita a schiacciare di testa in porta. Al 38’ l’Inter Women ha pareggiato con la malawiana Tabitha Chawinga con una conclusione di destro. Sono stati necessari i tempi supplementari. Nel secondo tempo supplementare le bianconere al 10’ hanno realizzato la rete decisiva con Lineth Beerensteyn con un tocco di sinistro.

Nell’andata la Juventus Women riuscì a pareggiare 1-1 in trasferta. Nella finale le bianconere sfideranno la Roma, Le giallorosse nel ritorno dell’altra semifinale hanno prevalso 3-1 al “Tre Fontane” con il Milan Women. Nel primo tempo le rossonere sono passate in vantaggio al 31’ con Martina Piemonte con una girata al volo. Al 41’ la Roma Femminile ha pareggiato con la brasiliana Andressa Alves Da Silva di testa. Nel secondo tempo al 17’ le giallorosse sono passate in vantaggio con Valentina Giacinti con un tocco a porta vuota. Al 91’ la Roma Women ha realizzato la terza rete con la spagnola Maria Victoria Losada con un rasoterra di destro.

Nell’andata il Milan Femminile aveva vinto 1-0 in casa. La finale Juventus Women-Roma Femminile si giocherà in una città da decidere forse il 2 il 3 o il 4 Giugno 2023.