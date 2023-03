Quarto quarto, Bowman e Mascolo 78-60 per i pugliesi. Reed, 88-70. Harrison D’Angelo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 100-70 tutta la partita. Quinto successo consecutivo per la squadra allenata da Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’Angelo 18 punti e Perkins 14. Nel Pesaro Delfino 16 punti e Cheatham 13. Nella ventunesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 12 Marzo alle 16,30 al “Pala Pentassuglia” con l’Armani Milano.

- Nella ventesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 100-70 alla “Vitrifigo Arena” fuori casa con il Pesaro. Primo quarto, Lamb per i pugliesi e Moretti per i marchigiani, questo quarto termina in parità, 15-15. Secondo quarto, Harrison D’Angelo 25-18 per i pugliesi. Di nuovo Harrison D’Angelo, 37-21. Perkins, il Brindisi prevale 41-25. Terzo quarto, Reed 50-25 per i pugliesi. Perkins, 61-41. Burnell preciso con le triple, il Brindisi trionfa 68-49.