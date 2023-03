Nel secondo tempo al 21’ Volpe del Potenza con una conclusione da fuori area colpisce il palo. Al 30’ Macca della Virtus Francavilla Fontana non concretizza una buona occasione. Al 96’ il Potenza pareggia con Volpe con un cross a rientrare in diagonale. La Virtus Francavilla Fontana è ottava con 39 punti in zona play off. Il Potenza è decimo a 37 punti insieme al Giugliano e al Latina.

- Nel posticipo della trentesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana pareggia 1-1 alla “Nuova Arredo Arena” con il Potenza. Nel primo tempo al 22’ i pugliesi passano in vantaggio con Minelli di testa su cross di Maiorino. Al 30’ Cisco va vicino al raddoppio. Al 39’ Murano dei lucani sfiora la rete.