BARI - E' stato arrestato per tentato omicidio Lorenzo Garofolo, 53 anni, accusato di aver ferito alla testa un 71enne con una piccozza. Tutto ciò sarebbe avvenuto per una lite condominiale in via Traetta a Bitonto. L'anziano ha riportato lesioni in zona mandibolare ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Per fortuna la sua vita non sarebbe in pericolo.Ad intervenire sul posto i carabinieri che hanno identificato e arrestato l'aggressore.