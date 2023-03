Acquarica di Lecce, appartamento in fiamme: famiglia salva per miracolo

LECCE - Si è temuto il peggio la notte scorsa ad Acquarica di Lecce, frazione di Vernole, dove all'improvviso è divampato un incendio in un appartamento. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite da un caminetto rimasto accesso e hanno raggiunto gli arredi.Nel dramma la fortuna: la famiglia è infatti riuscita a mettersi in salvo. L'incendio ha provocato ingenti danni, che sono ancora in corso di quantificazione. Ad intervenire sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale tecnico.