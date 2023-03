Ascoli Satriano, esplosivo nel bancomat dell'ufficio postale: ladri in fuga dopo l'allarme

FOGGIA - Attimi di panico ieri sera ad Ascoli Satriano, nel Foggiano, dove alcuni ignoti hanno tentato un assalto con esplosivo al bancomat degli uffici postali di via Manzoni. Il forte boato provocato dalla detonazione ha svegliato l'intero paese. I criminali grazie all'allarme sono stati messi in fuga.Secondo alcuni media locali i malviventi erano in quattro. Ad intervenire sul posto Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio e della zona.