Secondo quanto emerso la prima visita si sarebbe svolta in Italia mentre le altre in Albania. Il dentista è stato appurato non essere in possesso di alcun decreto di riconoscimento e/o autorizzazione ai fini dell’esercizio in Italia.





I militari, oltre al materiale sequestrato, hanno denunciato i 4 con l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica in concorso.

BRINDISI - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Nas sul turismo dentale sponsorizzato sui social network. Il nucleo di Taranto ha effettuato alcune ispezioni in uno studio dentistico delle provincia di Brindisi, dove si svolgevano visite odontoiatriche da parte di un dentista di nazionalità albanese. Con lui un interprete, un assistente albanese e un uomo italiano che procacciava clienti.