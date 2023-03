BRINDISI – Energia, chimica di base e chimica fine, aeronautica, agroalimentare, progettazione e produzione di tecnologie innovative, sono i comparti trainanti del tessuto imprenditoriale del distretto produttivo della provincia di Brindisi. La città è un grande polo energetico nazionale e dello sviluppo della green economy. Un territorio ad alta innovazione e sviluppo tecnologico. Per questo la pesarese Nethesis, principale produttrice italiana di soluzioni Open Source per il business, nella telefonia VoIP, collaboration e servizi di cybersecurity, con una rete di 35.000 clienti in tutto il Paese, ha portato ieri (16 marzo) a Brindisi la quarta tappa del suo roadshow nazionale "Together is Better". – Energia, chimica di base e chimica fine, aeronautica, agroalimentare, progettazione e produzione di tecnologie innovative, sono i comparti trainanti del tessuto imprenditoriale del distretto produttivo della provincia di Brindisi. La città è un grande polo energetico nazionale e dello sviluppo della green economy. Un territorio ad alta innovazione e sviluppo tecnologico. Per questo la pesarese Nethesis, principale produttrice italiana di soluzioni Open Source per il business, nella telefonia VoIP, collaboration e servizi di cybersecurity, con una rete di 35.000 clienti in tutto il Paese, ha portato ieri (16 marzo) a Brindisi la quarta tappa del suo roadshow nazionale "Together is Better".





Un tour in 13 date, con tappe in 10 differenti regioni, aperto a professionisti e società di servizi ICT e dedicato al confronto sui modi più sicuri per portare i propri dati sul cloud, e gestire il trasferimento di file, dati e voce dentro e fuori la propria azienda. Un approccio partecipato e collettivo, reso esplicito dalla sede scelta per l’appuntamento brindisino: gli ambienti della Masseria Torre Coccaro a Savelletri di Fasano. Appuntamento a cui hanno partecipato oltre 60 tra PMI e specialisti del settore.

"Tutte le nostre soluzioni e prodotti nascono dalla scelta originaria di creare un ponte tra l’innovazione dell’Open Source e il mondo business. Scegliere Nethesis significa non solo acquistare un centralino VoIP, un sistema di cybersecurity e cloud aziendale, ma entrare a fare parte di una vera community, di cui anche il nostro partner diventa subito protagonista – spiega Alessio Fattorini, NETHESIS Community Marketing Manager – il nostro percorso di continua ricerca e innovazione avviene con il contributo dei nostri clienti e partner. Il nostro roadshow non si svolge in una tradizionale location di congressi o seminari. Ieri siamo stati in una bellissima masseria, ambiente che ci ha consentito di discutere e confrontarci con bisogni e richieste delle aziende del territorio, cercando di capire come noi di Nethesis, insieme ai nostri partner, possiamo soddisfarle. Il nostro obiettivo è creare risposte tagliate su misura per ogni singola impresa".

Infatti, una delle peculiarità del tessuto imprenditoriale di Brindisi e della sua Zona Economica Speciale, è quella di coniugare la presenza di multinazionali italiane e globali con piccole e medie imprese locali a alta qualità, specializzazione, elevate performance tecnologiche e costantemente aperte a ogni soluzione ICT realmente innovativa, come quelle presentate ieri da Nethesis. Non è quindi casuale che al roadshow "Together is Better", partecipino insieme all’azienda di Pesaro partner quali: Keliweb, grande gestore di web hosting e soluzioni cloud, TP-Link Omada leader del cloud business wireless e networking e VoipTel Italia, operatore che offre servizi di telefonia e internet per aziende. Partner in grado di integrare i servizi Nethesis e pacchetti applicativi di facile e completa installazione e uso.