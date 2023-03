La gara di ritorno si giocherà Sabato 11 Marzo alle 14,30 a Vinovo. La Juventus Women dovrà vincere per qualificarsi alla finale. Nell’andata dell’altra semifinale il Milan Women prevale 1-0 in casa con la Roma. Decisivo il gol realizzato al 45’ del primo tempo da Martina Piemonte di testa. Il ritorno si disputerà Sabato 11 Marzo alle 14,30 a Roma. Alle rossonere per qualificarsi alla finale basterà un pareggio, le giallorosse dovranno vincere.

Nell’andata della semifinale di Coppa Italia di calcio Femminile la Juventus Women pareggia 1-1 fuori casa con l’Inter. Nel primo tempo al 28’ le bianconere passano in vantaggio con la canadese Julia Grosso con una conclusione di destro. Al 29’ Beatrice Merlo delle nerazzurre va vicino al gol. Nel secondo tempo al 20’ l’Inter Femminile pareggia con Beatrice Merlo con un siluro di sinistro da fuori area. Al 45’ la danese Sofie Junge Pedersen delle bianconere di testa non riesce a schiacciare in porta.