BARI - E' stato dimesso ieri Renato Canonico, uno dei tre indagati per una lite aggravata dalla morte del 29enne Vito Caputo. L'uomo è stato ricoverato per sei giorni al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Lunedì 27 marzo sarà interrogato e fornirà la sua versione dei fatti su quanto accaduto giovedì 16 marzo in via Casamassima a Capurso. Il 50enne era in macchina con il figlio Pietro, nella stessa giornata verranno effettuati gli accertamenti tecnici, con estrazione dei dati, sui cellulari, già sequestrati, dei tre indagati e della vittima.A scatenare la rissa sfociata nel dramma sarebbe stata una lite tra il figlio di Renato Canonico e l'ex, attuale compagna di Domenico Chiarelli, 26enne amico della vittima già interrogato dalla Procura, per l'affidamento di suo figlio minorenne.