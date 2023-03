CASAMASSIMA (BA) - Casamassima dà l'ultimo saluto a Gianluca De Francisis, il 25enne morto sulla ex statale 100 nella zona industriale di Capurso mentre era in sella alla sua moto. In tanti hanno partecipato ai funerali che si sono svolti presso la Chiesa Madre di Casamassima."Ciao Gianluca ti porteremo sempre nel cuore" hanno detto alcuni partecipanti alle esequie del giovane tragicamente scomparso.