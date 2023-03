KIEV - Due esplosioni sono state udite oggi nella città di Zaporizhzhia, in Ucraina. Nonostante le voci sul ritiro delle truppe, Kiev insiste di mantenere ancora il controllo su Bakhmut. "Ci sono combattimenti in città e anche per le strade, ma grazie alle forze armate ucraine (i russi, ndr) non hanno ancora preso il controllo della città", ha detto alla Bbc il vicesindaco di Bakhmut, Oleksandr Marchenko.Nel frattempo l'esercito afferma di aver respinto numerosi attacchi in città nelle ultime 24 ore. Più di 200.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022: lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale Usa Christopher Cavoli, definendo la portata della guerra "incredibile".Sale a 13 il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo lanciato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sulla città di Zaporizhzhia, che ha colpito un condominio di cinque piani: lo annuncia su Facebook il Servizio di emergenza statale, come riportano i media nazionali, ricordando che tra le vittime c'è anche un bambino di otto mesi.