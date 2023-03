CASAMASSIMA (BA) - Saranno celebrati già domani, sabato 4 marzo 2023, alle ore 15.30, presso la chiesa Madre di Casamassima (Bari), i funerali di Gianluca De Franciscis, l’appena venticinquenne del posto rimasto vittima di un tragico incidente stradale occorsogli la sera di giovedì 2 marzo, nella zona industriale di Capurso.Com’è tristemente noto il giovane, che stava percorrendo in sella alla sua moto Honda via Casamassima, tratto della ex Statale 100, in direzione Cellamare, è stato travolto da un’auto uscita da una laterale il cui conducente, non rispettando la precedenza, si è appunto immesso sulla viabilità principale, tagliandogli la strada. In seguito all’impatto il motociclista è stato sbalzato dalla sua due ruote rovinando sull’asfalto, con conseguenze purtroppo fatali: nonostante indossasse regolarmente il casco, per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i politraumi riportati.Il Pubblico Ministero della Procura di Bari, che ha subito e automaticamente aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale a carico dell’automobilista, non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico sulla salma, essendo chiaro che il decesso è stato dovuto esclusivamente alle lesioni causate dal sinistro, e nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, ha dato il nulla osta alla sepoltura e con essa la possibilità per i suoi cari di fissare la data dell’ultimo saluto, che sarà partecipatissimo: Gianluca era conosciutissimo e ben voluto da tutti non solo nella sua cittadina ma in tutta la zona, come attestano le centinaia di messaggi di cordoglio di amici e conoscenti sui social.Il giovane lascia in un dolore immenso il papà Luca, la mamma Isabella, il figlioletto di soli quattro anni Nathan Luca, a cui era legatissimo, la compagna Vania, il fratello minore Francesco e i nonni. I quali adesso chiedono che sia fatta piena luce sui fatti e soprattutto giustizia per una morte non solo prematura e improvvisa, ma anche inaccettabile per la dinamica dell’incidente e per questo, attraverso il responsabile della sede di Bari, Sabino De Benedictis, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha già messo a disposizione come consulente tecnico cinematico l’ing. Pietro Pallotti, con la collaborazione dell’avvocato penalista Fabio Ferrara del foro di Bari.