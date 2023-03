TARANTO - Con “Viola(TA)” sul palcoscenico del Tatàla violenza sulle donne si trasforma magicamente in una performance di danza moderna capace di lanciare un forte messaggio: basta!L’Associazione Ethra Accademia Sociale e AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica presentano, in collaborazione con COOP Alleanza 3.0, la performance di danza contemporanea “Viola(TA)”.L’evento benefico si terrà sabato 11 marzo, con ingresso ore 20.00 e sipario ore 20.30, presso l’Auditorium Tatà in via Grazia Deledda a Taranto; è previsto un contributo volontario (info e prenotazioni 3456317709 – 3245546124).Il ricavato sarà devoluto allo Sportello di ascolto per le donne in difficoltà dell’Associazione Ethra Accademia sociale che da sempre si occupa di fornire servizi alla persona, con una particolare attenzione alle donne e a tutti coloro che, a vario titolo, subiscono violenza e discriminazioni. Dal 2009 infatti, sono attivi uno sportello antiviolenza donne e gruppi di auto mutuo aiuto, psicoterapia, consulenza legale e laboratori esperienziali.“Viola(TA)”, co-prodotta da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica & Fabula Saltica, è una performance di danza contemporanea che, con la regia e la coreografia di Vito Alfarano. affronta “a viso aperto” la violenza contro le donne, argomento di forte attualità.Denunciare è il primo passo verso la libertà, la riconquista della propria dignità e soprattutto è il primo passo verso la salvezza. Lo spettacolo nasce dalla necessità di raccontare le emozioni che accompagnano le donne vittime di violenza senza bisogno di definire il fatto.L’inizio di «Viola(TA)» è al tempo stesso anche la sua fine e viceversa, come un cerchio che si ripete ciclicamente nel quale la donna non ha una sola identità ma rappresenta ogni età, estrazione sociale e razziale, sotto il peso di un abuso.La violenza sulla donna è un tema sul quale insistere: l’attenzione non è mai troppa perché certi argomenti non devono mai essere messi da parte o, peggio, sottaciuti.