CONVERSANO (BA) - L’Associazione del Centro Studi Normanno Svevi ha organizzato un Convegno di Studi su Conversano e il territorio a sud-est di Bari tra Medioevo ed Età Moderna che si svolgerà il 24 e 25 marzo 2023, presso il Complesso di San Benedetto a Conversano.Due intense giornate di relazioni durante le quali storici, archeologici, storici dell’arte discuteranno sul patrimonio monumentale, paesaggistico, artistico, archivistico di un territorio composito e ricco di testimonianze.Conversano inteso come centro di un’area particolare, contea normanna nel Medioevo e poi feudo degli Acquaviva d’Aragona in Età Moderna. Un territorio al centro di importanti indagini scientifiche che hanno in questi ultimi anni valorizzato il ruolo di alcuni luoghi come Torre di Castiglione.Di questo e di tanto altro si parlerà in queste giornate organizzate dall’Associazione del Centro Studi Normanno Svevi grazie ad un progetto scientifico curato da Luisa Derosa, Giulia Perrino, Victor Rivera Magos, Cristina Rossi.Luisa Derosa: insegna storia dell’arte medievale all’Università di Foggia. Ha pubblicato studi sulla Puglia e la Basilicata, soffermandosi in particolare sui problemi legati alla produzione scultorea tra XI e XIV secolo. Si è inoltre occupata di questioni storiografiche relative al Medioevo in Italia Meridionale, con particolare attenzione allo studio dei monumenti della Puglia centrale tra Ottocento e Novecento.Giulia Perrino: docente e storica dell’arte, ha rivolto le sue ricerche su pittura, iconografia e storia sociale dell’arte, con particolare attenzione al Medioevo pugliese. Nel 2013 ha pubblicato una monografia dal titolo Affari pubblici e devozione privata. Santa Maria del Casale a Brindisi, Caratteri Mobili editore. Svolge attività di comunicazione e divulgazione nel settore dei Beni Culturali.Victor Rivera Magos: ricercatore di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Foggia e presidente dell'Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi. È autore di una monografia dal titolo Milites Baroli: signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo.Maria Cristina Rossi: docente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, svolge attività di ricerca in ambito storico e artistico. Ha pubblicato nel 2022 un volume sulla Scultura del primo Trecento in Terra di Bari. Cultura figurativa e geografia artistica.