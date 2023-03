BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Rocco Palese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro hanno partecipato oggi, con i rappresentanti dei sindacati della Medicina generale, alla riattivazione del tavolo della delegazione trattante per la definizione della programmazione dei nuovi modelli funzionali della medicina territoriale, nei limiti delle risorse già assegnati.E’ stato deciso di impartire disposizioni alle Asl per la riattivazione dei procedimenti di riconoscimento degli Istituti previsti dalla DGR 2289/2007 sospesi, con nota prot. AOO-183-3826 del 22.02.2023, ai soli fini della ricognizione dei residui.La componente sindacale all’interno della delegazione trattante, seppur su posizioni non perfettamente allineate, al sol fine di non pregiudicare gli interessi legittimi degli aventi titolo che avevano prodotto istanze, non ancora definite dalle aziende sanitarie, ha convenuto di procedere al riconoscimento delle domande inoltrate in conformità alle prescrizioni di cui agli artt 3 e 5 dell’ AIR 2007 pervenute entro il 28 febbraio 2023 nel rispetto della graduazione aziendale e nei limiti delle risorse residue disponibili.Allo stesso tempo è stato disposto che le aziende sanitarie dovranno procedere a completare i procedimenti amministrativi entro il 31 maggio 2023 e successivamente a comunicare le risultanze anche di natura finanziaria entro il 30 giugno 2023.I lavori, iniziati alle ore 11.00 circa, si sono conclusi alle ore 18.30.