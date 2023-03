Corigliano d'Otranto, nasconde in casa il cadavere del padre per intascare la pensione





Il figlio, accompagnato questa mattina in caserma, è indagato per occultamento di cadavere, avendo nascosto la salma per intascare la pensione dell'uomo. Il medico legale dovrà stabilire a quando risale la morte.





Dell'anziano non si avevano notizie da circa 10 mesi, il figlio aveva detto che si trovava in Svizzera.

CORIGLIANO D'OTRANTO - Macabro ritrovamento a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce. I Carabinieri, dopo una perquisizione all'interno di un'abitazione, hanno trovato accanto a un ventilatore il cadavere di un anziano avvolto in una coperta.