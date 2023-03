(Foto Giorgia Perini)

MILANO - Eros è finalmente sbarcato in Italia con il suo nuovo viaggio che porta il nome di 'Battito Infinito World Tour'. Partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, è salito ieri sera sul palco del Mediolanum Forum di Milano, inaugurando la leg italiana del tour già andata sold out.

Tra i grandi successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), il cantautore romano ha riabbracciato il pubblico che lo attende dal 2019.

Dopo l’eccezionale partenza con gli show della Première e il grande entusiasmo riscosso con le date di Nord America e America Latina, Eros fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di show da tutto esaurito messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea, a cui si aggiungono le date sold out italiane: un segno quanto mai tangibile dell’affetto da anni riservato all’artista, che in occasione delle date italiane potrà ritrovare il pubblico che per primo lo ha amato e sostenuto sin dagli inizi della sua carriera.

Lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date prosegue in Italia con altre tre date in programma già da questa sera e il 17 e 18 marzo al Mediolanum Forum di Milano, passando per il Pala Alpitour di Torino il 25 marzo, per arrivare al Mandela Forum di Firenze il 4 aprile (unica data italiana in cui restano ultime disponibilità di biglietti), al Palazzo dello Sport di Roma il 6 aprile e 7 aprile, al Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, fino al PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile, in attesa di rivederlo nelle arene e nei festival estivi più importanti d’Italia a partire da luglio.

(Foto Giorgia Perini)

Il grande tour globale di Eros, caratterizzato da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama - storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi - e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).

I biglietti per le date del BATTITO INFINITO WORLD TOUR sono in vendita sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.

La radio partner della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR è Radio Italia.

Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World, è vettore ufficiale della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR.