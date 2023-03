La promessa del pop cantautorale italiano dile pubblica venerdì 10 marzo il nuovo singolo “Marciapiedi” (OSA under exclusive license to Believe Artist Services), già disponibile in presave.

È ancora una volta l’amore a ispirare la musica di dile, che in “Marciapiedi” racconta le difficoltà di una relazione in cui ci si rincorre continuamente, ma in cui il sentimento è così grande che, anche dopo che ci si è persi, ci si ritrova ogni volta. L’artista riesce a esprimere perfettamente, attraverso le sue parole, l’intensità di un legame quasi simbiotico, in cui “ci si scambia le labbra” diventando un tutt’uno. Un testo personale, intriso di malinconia, in cui il cantautore, accompagnato dall’avvolgente melodia di una chitarra, si sofferma su quei ricordi dolceamari che ogni notte si insinuano nella mente affilati come “un coltello che taglia quello che si è stati ieri”.

“Marciapiedi” giunge a pochi mesi dall’uscita di “Che mettevi sempre”, brano che dile ha pubblicato a dicembre insieme a Federica Carta concludendo un 2022 ricco di release, tra cui “Mondocane”, “Duemilaventi” e “Quando vedo te”. Il cantautore abruzzese continua così a dimostrare di avere un bagaglio di emozioni ed esperienze ricchissimo, pronto a essere trasposto in musica grazie alla sua spiccata sensibilità artistica.

Francesco Di Lello, in arte dile, è un cantautore abruzzese. La sua passione per la scrittura nasce fin da giovanissimo come esigenza di esprimersi e raccontarsi. Inizia così a comporre le sue prime canzoni e a portarle in giro. Nel 2019 inizia il suo percorso discografico con OSA e Artist First pubblicando il suo brano d’esordio “Perdersi” e i singoli “Rewind”, prodotto da Federico Nardelli (già produttore di Gazzelle e di Ligabue), e “fino alle sette”.

Durante la quarantena del 2020 realizza il video di “America”, interamente girato tra le mura di casa, ottenendo un successo tale da portarlo alla pubblicazione, qualche mese dopo, di “Tangenziale”. Nello stesso anno pubblica l’album “Rewind”, che ad oggi supera 12 milioni di ascolti, e il singolo “Maledetti noi”. Torna sulle scene nel 2022 con i singoli “Mondocane”, con il quale mostra nuove sfumature della sua musica e “Duemilaventi”, che conquista la cover di Indie Italy su Spotify. Nell’estate 2022 dile si esibisce in una serie di concerti in tutta Italia e a settembre torna con “Quando vedo te”. Conclude l’anno con “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta.