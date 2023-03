MOLA DI BARI (BA) - ADHD, DSA, depressione, ansia e ritiro sociale. Sigle e definizioni che oggi sono entrate nel vocabolario comune e che al loro interno accolgono diverse sfumature di quello che può essere un disagio che può interessare i minori e le loro famiglie.Quante volte il semplice rifiuto della vita sociale o la mancata voglia di frequentare la scuola nascondono il semplice bisogno di attenzioni e cure specifiche?Per far fronte a queste situazioni e per affiancare i ragazzi e le loro famiglie è attivo HOPEN HELP, uno spazio permanente di ascolto a cura della Cooperativa Sociale Itaca, Cooperativa Sociale IncontriAMOci e Istituto Sant'Agostino.Presso il centro HOPEN di Noicattaro (Via Didonna - Cda Cipierno snc), con la presenza di psicologi, neuropsichiatri infantili e logopedisti si mette a disposizione dei ragazzi uno staff qualificato in grado di intervenire con qualità e professionalità. È uno spazio consulenziale e di orientamento per adolescenti e famiglie che abbiano bisogno di confrontarsi.Ad HOPEN HELP si accede solo su prenotazione e su invio da parte dei servizi dei comuni dall’ Ambito territoriale n.11 (Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano).È possibile ricevere informazioni al numero 327 165 0451 (il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) o via mail scrivendo a info@hopenmind.it.HOPEN HELP è una azione che rientra in HOPEN – Progetti educativi, un percorso finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Promuove il protagonismo dei ragazzi con azioni finalizzate a far emergere desideri, bisogni, risorse che consentano di acquisire competenze e ridurre i fattori di rischio, anche ai fini di una loro inclusione sociale e lavorativa.