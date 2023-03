Le ricerche proseguono anche nel foggiano per ottenere ogni elemento utile a ricostruire gli spostamenti di Raduano e ad individuare chi lo abbia aiutato nella fuga. Intanto c'è stato un cambio ai vertici del carcere di Nuoro con Francesco Dessi sospeso per tre mesi dopo la clamorosa evasione che ha fatto il giro del mondo: al suo posto è entrato Amerigo Fusco.

FOGGIA - Dopo la clamorosa fuga, mezza Europa dà la caccia al superboss Marco Raduano. L'esponente della criminalità garganica è riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros a Nuoro lo scorso 24 febbraio, ma non si hanno sue notizie. Secondo gli inquirenti potrebbe trovarsi nel nord Europa, in Olanda o in Germania, anche perché in passato in queste zone hanno trovato rifugio diversi esponenti della criminalità foggiana.