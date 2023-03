ROMA - Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci. Chiuso il portone, nel palazzo sono entrati il segretario generale di Palazzo Madama e il capo dell'ispettorato della polizia di stato al Senato. Sul posto per i soccorsi sono giunti anche un'autopompa dei vigili del fuoco e la polizia scientifica. Presenti anche l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e la senatrice Dem, Cecilia D'Elia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha posizionato le bandiere a mezz'asta davanti a Palazzo Cenci ea Palazzo Giustiniani.La Procura della Repubblica di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Astorre. Il procedimento, come accade in questi casi, è qualificato come istigazione al suicidio. In programma un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno. Secondo quanto si apprende dopo l'ispezione, la Procura della Repubblica, esaminati gli esiti delle indagini preliminari, valuterà se disporre l'autopsia. L'esame autoptico è comunque preceduto da un primo controllo in loco da parte del medico legale. Intanto la Scientifica sta effettuando i rilievi all'interno dell'edificio.