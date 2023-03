La cerimonia è proseguita con la preghiera cattolica recitata dal Cappellano Militare Monsignor Sergio Siddi e con la preghiera ebraica officiata dal Rav. Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma.





Al termine della cerimonia, il presidente della Repubblica ha reso omaggio all'interno del Mausoleo Ardeatino, alle 335 vittime dell'eccidio compiuto 79 anni fa dalle truppe di occupazione tedesche della capitale. Fra esse vi furono 19 pugliesi.

Dopo la deposizione della corona d'alloro da parte del Capo dello Stato sulla lapide dei Caduti trucidati il 24 marzo 1944 dai militari nazisti per "vendicare" la strage di via Rasella a Roma e in cui perirono i loro commilitoni, Francesco Albertelli e Marco Trasciani, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell'ANFIM (Associazione Nazionale dei famigliari delle vittime delle stragi nazifasciste) hanno letto i nomi dei martiri.