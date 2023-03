BARI - Al termine dell'odierna riunione della Maggioranza alla Regione Puglia, il gruppo dei Popolari con Emiliano - rappresentato dal capogruppo Francesco La Notte e dall'assessore al personale Gianni Stea – ribadisce la compattezza della Maggioranza cui appartengono ad ogni effetto le Liste Civiche.“Rivendichiamo con orgoglio questa unità d'intenti e di visione politica, pronti ora ad aprire, assieme a tutte le forze che sostengono la Giunta guidata da Michele Emiliano, una vertenza con il Governo Meloni sui temi più importanti per i Pugliesi, a partire dalla necessità di finanziare la sanità con più risorse e di spendere presto e bene i fondi comunitari e del Pnrr che non possono essere centralizzati a Roma, dove è stato dimostrato che non si sa spendere. Questo è quanto sarà da noi sottolineato il Consiglio e ribadito ai pugliesi, fin dalle prossime riunioni dell’Assemblea, dove lavoreremo uniti per completare il programma di governo”.