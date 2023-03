LECCE - Una domenica mattina dedicata allo sport per le vie del centro di Lecce, tra famiglie, runners e atleti in centro e sui viali storici della città. Torna "Corri e cammina nel Barocco", l’iniziativa dell’associazione podistica GPDM Lecce realizzata in collaborazione con il Comune di Lecce, Unisalento e associazioni benefiche che vedrà impegnati lungo un percorso di 10 chilometri migliaia di cittadini e atleti. - Una domenica mattina dedicata allo sport per le vie del centro di Lecce, tra famiglie, runners e atleti in centro e sui viali storici della città. Torna "Corri e cammina nel Barocco", l’iniziativa dell’associazione podistica GPDM Lecce realizzata in collaborazione con il Comune di Lecce, Unisalento e associazioni benefiche che vedrà impegnati lungo un percorso di 10 chilometri migliaia di cittadini e atleti.





L’iniziativa si articola in due distinti momenti: la mezza maratona riservata agli atleti, che percorrerà due volte il percorso per raggiungere la distanza dei 21 chilometri, e la "family run", dedicata agli amanti della corsa, della camminata.

Per iscriversi alla family run è possibile recarsi in uno dei cinque punti presenti in città presso altrettanti esercizi commerciali diffusi sul territorio urbano:

- Pizzeria "La Nuova Fontanina" in via Rudiae, 17 a Lecce.

- Arryvo Hotel - Bar- Restaurant in via Adua, 24 a Lecce.

- Sport Leader in via Archita Da Taranto, 33 a Lecce.

- Pasticceria Danny in viale Marche, 14 a Lecce.

- Pizzeria Zio Giglio in via San Domenico Savio, 74 a Lecce

Al momento dell’iscrizione occorre compilare la liberatoria, già disponibile sul sito https://www.corrialecce.net/Corri-e-Cammina-nel-Barocco e versare la quota di 5 euro, parte della quale sarà devoluta alle organizzazioni di beneficienza che collaborano all’appuntamento: Cuore amico e Cuore e mani aperte per chi soffre.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nella mattinata di domenica 12 marzo dalle ore 8 alle 12 sarà sospesa la circolazione veicolare sul percorso della manifestazione, che è il seguente: Piazza S. Oronzo, via S. Trinchese, via F. Cavallotti, via San Francesco d’Assisi, via G. Garibaldi, via XXV Luglio, viale G. Marconi, Viale F. Lo Re, viale Gallipoli, viale dell’Università, viale F. Calasso, piazza dei Bastioni, viale M. De Pietro, via di Porcigliano, piazzetta G. Verdi, via di Porcigliano, via G. Arditi, via N. Sauro, piazza G. Mazzini, via S. Trinchese, via Zanardelli, via via G. Oberdan, via A. Lamarmora, via M. Schipa, via Casotti, piazza Congedo, via Regina Elena, via Ferrante Loffreda, via Torre Del Parco, viale Don Minzoni, via Salomi, via XX Settembre, viale Otranto, via F. Cavallotti, via San Francesco d'Assisi, via G. Garibaldi, via XXV Luglio, via G. Matteotti, piazzetta S. Castromediano, via F. Rubichi, via L. Prato, via G. Palmieri, piazzetta V. Ajmone, piazzetta A. Rizzo, via Adua, parcheggio ex Arena Aurora, via Adua, via G. Libertini, via V. Emanuele, con arrivo in piazza S. Oronzo.

Su viale Gallipoli, Viale Calasso (da Piazza dei Bastioni a Piazza Argento) e Viale De Pietro (da via Costadura a Piazza dei Bastioni), la circolazione sarà sospesa solo su una corsia di marcia, separata con apposite transenne.

"Sarà una bella mattinata da vivere insieme per le vie della città, praticando insieme quello che tantissimi cittadini vivono individualmente o in gruppo ogni domenica, correndo o camminando per le strade di Lecce, che la mattina presto sono ancor più belle – dichiara il sindaco Carlo Salvemini, che parteciperà alla family run – Invito i leccesi a partecipare a questa manifestazione, per sostenerne le iniziative benefiche ad essa associate e per godere insieme della bellezza del barocco, dei viali storici, degli scorci caratteristici che solo muovendosi lentamente si possono davvero apprezzare. E soprattutto per stare insieme, che è sempre il modo migliore per trascorrere il tempo libero. Ringrazio l’associazione Gpdm per l’impegno che profonde per la crescita a Lecce del movimento podistico e di una filosofia di vita che mette al centro lo sport praticato insieme come fonte di benessere. Ringrazio la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e della stessa associazione Gpdm che garantiranno la sicurezza, ringrazio gli assessori allo Sport Foresio, alla Polizia Locale Sergio Signore e alla Mobilità Marco De Matteis e i rispettivi uffici per l’impegno profuso per garantire lo svolgimento di una manifestazione impegnativa che consentirà a tanti leccesi e non di vivere una bella mattinata".