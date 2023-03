MILANO - In occasione della Festa della Mamma, Solferini Milano - concept innovativo di prodotti per l’infanzia che unisce design, utilità e organizzazione per genitori alle prese con i propri bambini - presenta la nuova linea di tovagliette e tovaglioli solidali.

Il ricavato della vendita dei due prodotti, acquistabili a partire da mercoledì 29 aprile 2023 sul sito www.solferini.it, sarà devoluto a favore del progetto “Gold for kids” di Fondazione Umberto Veronesi che da anni è impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza sui tumori pediatrici, per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita di bambini e adolescenti malati di tumore.

“Solferini Milano è una start up femminile nata dalle mie passioni e competenze di manager e mamma – racconta Silvia Nutini, fondatrice di Solferini Milano - allo scopo di aiutare i genitori nella gestione delle attività dei propri figli, attraverso prodotti etici e sostenibili capaci di veicolare valori positivi. Nel 2021 abbiamo dato vita al primo progetto solidale aiutando donne meno fortunate della comunità Milanese. In vista della festa della mamma, quindi, siamo felici di rinnovare l’impegno del Brand in questa direzione, sostenendo una realtà esemplare quale Fondazione Umberto Veronesi”.

I prodotti scelti da Solferini Milano per veicolare questo progetto sono tovagliette realizzate appositamente per il Brand dalla cooperativa sociale Le Nespole (https://www.lenespole.it). Quest'ultima fa parte della Cooperativa Il Laboratorio, centro che organizza percorsi formativi ed educativi per portatori di disabilità con l’intento di garantire un’alternativa a situazioni di emarginazione attraverso il lavoro. Una scelta che conferma quanto Solferini sposi il concetto di sostenibilità e creda nelle produzioni etiche realizzate in Italia.

Dal 12 al 14 maggio, in concomitanza con la festa della mamma, Green Pea - il primo e unico centro commerciale al mondo interamente dedicato al tema del Rispetto aperto nel 2020 a Torino di fianco a Eataly -, ospiterà Solferini Milano con un pop up dedicato. Durante l’intero weekend i visitatori potranno acquistare e scegliere di personalizzare a loro piacimento le tovagliette e i tovaglioli di Solferini Milano.

Set Tovaglietta & Tovagliolo Euro 35,00 personalizzabili on line:

Per info e acquisti: www.solferini.it