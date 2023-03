BARI - “Qualcuno, con testardaggine incomprensibile, si ostina a sostenere che le pattuglie notturne della polizia municipale non servono. Basterebbero, come ho detto al vertice in Prefettura, 8-10 auto che presidiano la città nottetempo, con due agenti (ne sono stati assunti di recente 200), per dissuadere dal crimine questi teppistelli da quattro soldi, in ausilio alle forze dell’ordine”. Interviene così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto dopo l’ennesimo colpo con spaccata nella notte nel capoluogo. A farne le spese questa volta il ristorante Hagakure Noh Samba, all’angolo tra via Cognetti e via De Giosa.“Non si venga a dire che la sicurezza urbana, diversa dall’ordine pubblico, non è, almeno per la prevenzione, di competenza della municipale – sostiene Sisto al Corriere del Mezzogiorno -. In situazioni di emergenza, tutti devono sentirsi impegnati a proteggere i baresi. Il rischio? Di tornare all’idea condivisa che Bari sia la città più insicura che c’è”.