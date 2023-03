MILANO - Il Gal Start 2020 punta sulle fiere per la promozione e la valorizzazione del suo territorio. In quest’ultimo periodo, ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) a Milano, alla Btm (Business Tourism Management) a Bari e alla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) a Napoli, in qualità di co-espositore dell’Apt di Basilicata con un proprio front desk dedicato a tutta l’area della Collina Materana, del Metapontino e del basso Sinni. Nel corso degli eventi fieristici, è stata data la possibilità, agli operatori turistici presenti, di promuovere attività, servizi e iniziative, e di valutarne l’inserimento negli itinerari turistici indicati.

Negli spazi espositivi è stato registrato un notevole interesse da parte dei buyers internazionali, che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la vasta offerta presentata dal territorio, attraverso materiale promozionale ed informazioni dettagliate sugli itinerari turistici, e con i quali sono stati avviati incontri e contatti volti alla creazione di canali di commercializzazione.

A guidare la delegazione del Gal Start 2020 sono stati il presidente Leonardo Braico, il vice presidente Nicola Caruso, i consiglieri Nunzio Di Mauro e Angelo Zizzamia e l’animatrice Elisa Tripaldi. “La presenza del Gal Start alle rassegne fieristiche testimonia il nostro costante impegno a far conoscere le diverse identità del nostro territorio e ha rappresentato una grande opportunità dal punto di vista turistico – ha sottolineato il presidente Braico.

Sono state giornate intense che ci hanno permesso di avviare una serie di contatti con esperti di settore, ai quali abbiamo raccontato la nostra cultura, riguardante il turismo, l’enogastronomia e il nostro patrimonio storico-artistico e architettonico, e tutte le peculiarità che caratterizzano il nostro territorio e che il Gal Start 2020 promuove quotidianamente attraverso un percorso di crescita e sviluppo”.