Primo fra tutti il Piano Comunale delle Coste, sostenuto da Gallipoli Futura, che aspetta oramai da svariati anni per essere messo in atto. Il dibattito poi ha abbracciato le più svariate tematiche: dalla regolarizzazione del porto, all’intervento sulle strade dissestate e sui parcheggi in vista della bella stagione. Ad intervenire, poi, ci hanno pensato i consiglieri delle due fazioni, discutendo sul probabile esito delle direttive e sulla proposta di nuove.





Un’approvazione unanime ha avuto, invece, il dibattito sulla costruzione dell’asilo comunale, a cui vanno destinati gran parte dei fondi PNRR destinati alla Regione Puglia per Gallipoli. A complimentarsi con il sindaco Stefano Minerva per il suddetto piano ci hanno pensato la maggior parte dei presenti, incluso l’ex sindaco.

L’assemblea, che ha visto rivalersi da un lato l’ex Sindaco Flavio Fasano con la sua associazione Gallipoli futura, - cui fanno capo tra l’altro Antonella Russo, Antonio Barba e Daniele Benvenga, - e l’attuale sindaco della città bella Stefano Minerva, è stata oggetto di dibattito sui molti aspetti che aspettano di essere messi in opera da tempo.