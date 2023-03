Il tutto in ottemperanza delle norme sanitarie e garantendo a tutti la sicurezza, grazie all’aiuto dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, la collaborazione fondamentale con il Comando di Polizia Locale, il Commissariato di Polizia e i Carabinieri Forestali. Un grazie sentito va anche alla sindaca Luciana Laera; al vice sindaco, Sandro D’Aprile; all’assessora alla Cultura, Rossana Delfine; agli uffici preposti, in particolare a Veronica Satalino per la Comunicazione; i VV.UU. per il supporto e la collaborazione; la famiglia Fiume-Pesce, proprietaria del bene; i massai residenti della famiglia Pedone; l’arciprete don Peppe Recchia; mons. Battista Romanazzi; il presidente e tutti i confratelli dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento; Pugliè per le splendide foto; Puglia Trek & Food; Orazio Sansonetti; le masserie e le aziende che hanno partecipato all’iniziativa “Scopri il territorio sulla scia delle aperture FAI”; la viglilante Caporaso; Rosario Adone di London; la tipografia Effedi; l’associazione So.l.co. onlus; la dirigente, i docenti e gli studenti apprendisti ciceroni del Polo Liceale Majorana-Laterza di Putignano; i generosi sponsor PDT e Dolce Bontà. Anche a Locorotondo, una fitta rete di collaboratori ha sostenuto l’iniziativa FAI.



Un ringraziamento va ad Alessandra Michelli per le foto; Erminia Cardone, Giuseppe Maggi e tutti gli esponenti della Fondazione ITS per l’Agroalimentare seguiti dal prof. Nicola Savino; l’esperto Pasquale Venerito e tutti i narratori del CRSFA “Basile-Caramia” nella persona del presidente Michele Lisi; Domenico Pinto, Tony Palmisano e tutti i soci dell’associazione “Valle d’Itria bonsai”; i docenti Tonia Gentile, Maria Gianfrate, Beatrice De Florio, gli studenti e le studentesse dell’IISS “Basile Caramia Gigante”; il prof. Ignazio Zara ed i suoi collaboratori; la Protezione Civile “Uomo 2000”; la Pro Loco Locorotondo, la Croce Rossa Italiana-Comitato Bassa Murgia e il Comune di Locorotondo. Un immenso grazie va, però, in maniera speciale a tutti i volontari della Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte. In un contesto europeo segnato da conflitti, divisioni interne e contraddizioni, i giovanissimi apprendisti Ciceroni ed i volontari FAI hanno dato esempio di cooperazione, permettendo agli ospiti di comprendere il significato profondo e la strategicità del ruolo del patrimonio culturale italiano, riflesso del nostro Paese, testimonianza della storia europea e caposaldo dei valori del vivere civile.





“Una visita lunga quasi 3 ore, che ha rapito dalla quotidianità e consentito ai partecipanti di vivere un evento unico, realizzato solo grazie al FAI. Abbiamo registrato più di 600 presenze, ma tantissimi sono stati coloro che avremmo voluto accogliere ma che non abbiamo potuto per la tutela dei luoghi che abbiamo aperto. Uno straordinario successo che suggella la capacità del FAI di far incontrare bellezza e curiosità, suscitando interesse anche in chi in questi luoghi ci vive ma che non immagina assolutamente di essere circondato da tanta bellezza, storia, ricerca ed innovazione nel pieno rispetto della biodiversità e del paesaggio” ha dichiarato la capo Gruppo di Locorotondo Miriam Palmisano.



Questo invece il commento del capo gruppo FAI giovani e coordinatore dei narratori, Alessandro Laera: “Sono veramente soddisfatto di queste giornate che posso dire essere state un vero e proprio successo. Ci tengo a ringraziare tutti i giovani che hanno partecipato e permesso di poter realizzare e portare avanti questa iniziativa per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio, sposando i valori del FAI giovani che sono onorato di poter rappresentare. Come Capo Gruppo Giovani spero di poter contribuire assieme ai volontari a dar vita ad altre bellissime giornate come quelle appena trascorse, cercando di poter avvicinare e coinvolgere sempre più giovani a vivere queste esperienze costruttive”.

Grande successo anche per la lunga passeggiata nei tratturi e boschi della zona “Frassineto”, nei pressi del Santuario della Madonna delle Grazie, a cura di Puglia Trek & Fodd, Legambiente e i volontari FAI Imma Fasano, Marianna Fiume e Maria Florenzio. Una proposta sold out già poche ore dopo l’annuncio. A Putignano la grande sinergia della complessa (e in parte inedita) rete di collaboratori ha permesso la buona riuscita dei due giorni ed il coinvolgimento ampio ed eterogeneo.