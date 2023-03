BARI - Dopo il successo riscosso alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, LACUS conquista un’altra prestigiosa vetrina: il progetto, nato per sviluppare il brand ‘La Terra dei Laghi’ finalizzato alla promozione della destinazione turistica delle Lagune di Lesina e Varano, approda a BTM - Business Tourism Management, il più grande evento internazionale dedicato al turismo del Sud Italia.‘Big Wave – Le nuove esperienze del turismo’ è il tema della IX edizione di BTM Italia, per la prima volta ospitata nella Fiera del Levante di Bari. La Big Wave è sinonimo della caparbietà dell’industria turistica che dalle difficoltà trae ingegno, creatività e innovazione, ma anche simbolo della potenza della natura. La Terra dei Laghi e le sue acque di transizione, sin dalle origini, sanno bene quanto sia prezioso quel moto ondoso, che alimenta e crea opportunità.‘LACUS, La Terra dei Laghi’ cavalca l’onda e il 3 marzo, alle 11, presenta le ultime novità nell’Area Lounge ‘Square’. Interverranno Primiano Di Mauro, Sindaco di Lesina, Comune capofila del progetto; Michele Di Pumpo, Sindaco di Cagnano Varano; Alessandro Nobiletti, Sindaco di Ischitella; Rocco Di Brina, Sindaco di Carpino; Pasquale Pazienza, Presidente del Parco Nazionale del Gargano; Ester Fracasso, Project Manager (Pugliaidea).Dall’accordo di cooperazione che ha sancito l’avvio di un percorso di sviluppo territoriale sinergico, siglato nei primi giorni di febbraio, si sono intensificati gli incontri con gli operatori e le diverse filiere per attuare una politica di sistema, preliminarmente in tema di accoglienza turistica e ricettività.A distanza di pochi mesi dalla prima edizione dell’evento ‘LACUS, la Terra dei Laghi’, il progetto è entrato di diritto nell’offerta turistica pugliese. È l’autenticità il tratto distintivo di una proposta che, attraverso la leva dell’enogastronomia, intesa come chiave di lettura culturale, promuove e valorizza il territorio, le tradizioni locali e il patrimonio paesaggistico e naturale, nel rispetto dell’ambiente e dello stile di vita delle comunità.‘Migrazioni’ è il tema della seconda edizione, in programma dal 22 al 24 settembre 2023, presentata lo scorso 12 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo, con la partecipazione dell’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, e del Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno.Per la prima volta, le attività saranno realizzate in co-progettazione dai quattro Comuni aderenti all’accordo. La cabina di regia è affidata al Comune di Lesina, che ha lanciato l’idea del brand. L’Ente Parco Nazionale del Gargano ha creduto fin da subito nel progetto e, in virtù di un accordo di partenariato, ha sostenuto l’iniziativa, incoraggiando l’aggregazione interistituzionale.Nell’ambito di BTM, evento organizzato dall’agenzia 365 giorni in Puglia che da anni riunisce operatori, imprese, enti pubblici e privati, saranno illustrati i progressi nella costruzione del prodotto-esperienza e saranno annunciati nuovi interessanti sviluppi del progetto, a partire dal consolidamento del format dedicato alla valorizzazione della cucina locale ‘Le Mamme dei Vicoli’, un’operazione che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. ‘LACUS, La Terra dei Laghi’ è già pronto per la prossima onda.