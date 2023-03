Vulnerabile, struggente, fragile. E' disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “ICceberg'', il nuovo brano di FIAT131, uno dei cantautori più promettenti della nuova scena Indie.

Da un rapporto tossico fatto di amore non ricambiato nasce un grande bisogno di consapevolezza, di presa di coscienza. Con il suo sound malinconico, “Iceberg” è una ballad amara e sincera, corale ma estremamente intima che traduce in musica e parole le emozioni e i pensieri più profondi dell’artista, capace di trasmetterli con la sua calda voce.

«Ci sono alcuni tipi di rapporti che restano in bilico tra l’amicizia ed il passo successivo – racconta FIAT131 – “Iceberg” rappresenta la reazione istintiva di chi vive questo tipo di rapporto che alcune volte non sa come comportarsi e porta i suoi gesti e le sue parole a diventare una montagna di ghiaccio che divide ancora di più questo tipo di rapporto, avendo comunque la consapevolezza che con l’altra persona ci sia un legame di complicità e intesa mentale che va oltre a tutte le cose».

“Iceberg” segue i brani “Disordine” (https://ada.lnk.to/Disordine), in duetto con Serena Brancale, e “Pupille” (https://ada.lnk.to/pupille), che ha superato le selezioni di Area Sanremo 2022 grazie alla sua intensità e che gli ha permesso di esibirsi in prima serata su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani. La ballad itpop ha inoltre raggiunto la Top 5 della classifica Earone dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

Dopo essersi esibito in numerosi concerti in tutta Italia, gravitando attorno alla scena Indie & R’n’B alla ricerca della sua personale strada, Alfredo nel 2021 dà vita a FIAT131, nome d’arte ispirato all’iconica sexy car del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone dei primi amori e delle prime ed innumerevoli avventure sulle note indimenticabili di Lucio Dalla e Pino Daniele. Dopo il percorso a Isola degli Artisti Academy, FIAT131 pubblica il primo brano “Schiaffi nell’armadio” a dicembre 2021, con l’etichetta Isola degli Artisti, e da lì la sua fanbase comincia a crescere, raggiungendo un picco di 225.000 ascoltatori mensili su Spotify.

La scorsa estate FIAT131 ha vinto Deejay On Stage, il contest di Radio Deejay, con il brano “Caramelle”. A ottobre ha pubblicato “Per sentirsi meno soli”, un rifacimento dell’iconica “Notte prima degli esami” con la collaborazione di piazzabologna e l’inconfondibile voce di Antonello Venditti, entrando al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify e in numerose playlist editoriali indie.

I suoi brani sono presenti in numerose playlist editoriali su Spotify come Indie Italia, Best Indie Italia, Indie Triste, Novità Pop e molto altre.