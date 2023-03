BARI - Dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e la Brigata “Pinerolo”, è nato “Il Cammino della Memoria”, iniziativa culturale rivolta agli studenti delle classi 5^BU, 5^CU e 5^DU Scienze umane del Liceo “Bianchi Dottula” di Bari.

L’obiettivo è quello di fornire ai giovani un approfondimento sugli avvenimenti storici legati al “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 "in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".

In particolare, durante il seminario, che si terrà in data 1° marzo 2023 presso l’Aula conferenze del Liceo, sarà possibile per gli studenti esaminare la storia di quei soldati che, nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia dell'8 settembre 1943, furono catturati, deportati nei campi di prigionia e classificati come IMI (Internati Militari Italiani).

Il percorso storico di approfondimento didattico è curato dal Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Maria Amoruso, e dalle docenti di storia prof.sse Lia De Marco e Fabiana Fago, il Comandante della Brigata Pinerolo, Generale Paolo Sandri, ha fornito una spiegazione sul significato dell’atto del giuramento militare come fondamento dell’etica di ogni soldato.