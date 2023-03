ALTAMURA (BA) - Chiuderà con un 'family concert', un evento dedicato a grandi e piccini, la seconda edizione del Festival dell’Alta Murgia. Domenica 5 marzo, al teatro Mercadante di Altamura, l’Orchestra Filarmonica Pugliese eseguirà una delle favole sinfoniche più note: Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev, insieme a un narratore d'eccezione, il volto noto di tv e cinema Antonio Petrocelli.Ma il programma della serata sarà ricchissimo e attingerà a sinfonie universalmente note come il Valzer da ‘La Bella Addormentata’ di Tchaikovsky, l’Ouverture da ‘Il barbiere di Siviglia’ di Rossini, la Polka francese di Strauss, la Marcia funebre per una marionetta di Gounod, meglio conosciuta per essere stata la sigla della serie ‘Alfred Hitchcock presenta’.Uno spettacolo orchestrale esilarante e giocoso per la rassegna concertistica che ha portato la grande musica internazionale sul palco del Mercadante.