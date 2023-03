via Inter.it

MILANO - Il Presidente nerazzurro ha commentato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Porto-Inter finisce senza reti. I nerazzurri grazie alla vittoria di San Siro tornano ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni. A fine gara tutta la soddisfazione del Presidente Steven Zhang.

"È una grande emozione perché dopo anni di duro lavoro siamo tornati a competere ad alti livelli anche in Europa, tra le migliori d'Europa dove l'Inter merita di essere sempre. Siamo davvero felici di aver riportato l'Inter e Milano a competere ad alti livelli e a giocare partite così prestigiose. Siamo motivati a fare ancora meglio, come Club vogliamo sempre competere ad alti livelli, anche in Europa. Vogliamo andare avanti così e faremo il massimo anche nel prossimo turno".

