BISCEGLIE (BT) - Un appuntamento che si rinnova, che ha conosciuto uno stop forzato solo per via della pandemia, ma che rappresenta un momento di condivisione, di riscoperta del territorio e di avvio della stagione delle attività all’aria aperta.Parliamo di “Io corro con te”, iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Bisceglie Running e giunta all’ottava edizione che coinvolgerà, anche quest’anno, circa 1500 persone tra staff organizzativo e iscritti.«La nostra associazione di categoria è partner storico dell’iniziativa sportiva ma anche culturale “Io corro con te” – sottolinea il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – E tengo ad aggiungere l’aggettivo ‘culturale’ per ché lo sport, l’attività fisica, meglio se condivisa, è un atteggiamento culturale che denota non solo la voglia di socialità e l’avere cura della propria salute. Bisceglie Running ha avuto in questi anni la capacità di aggregare, di coinvolgere centinaia di appassionati di corsa ma anche semplici amatori e cittadini che vogliono semplicemente godersi una domenica mattina sul lungomare biscegliese. Grazie a Mauro Sasso e al suo team associativo per quanto prodotto in queste otto edizioni».Le iscrizioni per la sei chilometri in programma domenica 30 aprile sono già aperte: è possibile, al costo di cinque euro, iscriversi presso la sede Pro Loco Unpli Bisceglie aps in via Cardinale Dell’Olio n. 28, Piccoli Amici Sport, Palestra Fitcenter 2.0 e Tabaccheria Sant’Andrea.«La collaborazione con Confcommercio Bisceglie e dunque col suo presidente Carriera è stata fondamentale nelle sette edizioni precedenti e lo sarà anche in questa ottava – dichiara Mauro Sasso, presidente Bisceglie Running – Pur non occupandosi prettamente di sport, la Confcommercio ha visto in questa manifestazione una finalità di carattere solidale e sociale. Non a caso il dottor Carriera lo scorso anno è stato nominato socio onorario di Bisceglie Running. Siamo e saremo sempre grati a Confcommercio Bisceglie per questo puntuale e fattivo sostegno».