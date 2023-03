POLIGNANO A MARE (BA) - Nel primo pomeriggio ieri, giovedì 9 marzo, abbiamo svolto una nuova riunione del Tavolo del Turismo. La riunione è stata quasi totalmente incentrata sul SAC (Sistema Ambientale e Culturale) ‘Mari tra le mura’ che ci vede collaborare con i Comuni di Mola di Bari, Rutigliano e Conversano.Con il confronto diretto con il vincitore del bando per la gestione dei servizi legati al SAC, abbiamo affrontato le difficoltà operative che non hanno permesso, in tutti questi anni, di far decollare questo strumento.Eppure ci sono diverse potenzialità, sinora inespresse, che le associazioni di categoria del comparto turistico hanno giustamente ribadito di cui il nostro Comune deve poter usufruire: dal servizio pullman Ecometrò tra i paesi aderenti alle bici elettriche le cui postazioni alla Stazione di Polignano e nei pressi del Museo Pino Pascali sono abbandonate dal primo giorno di installazione nel lontano giugno 2017.Raccolte le istanze delle associazioni e le rimostranze del partner privato vincitore del bando, sarà oggetto della prossima riunione del Tavolo del Turismo superare concretamente alcune problematiche affinché si avvii in maniera utile e proficuo questo strumento. Insomma, dopo anni in cui è servito solamente per andare alla BIT di Milano, Polignano si interroga in maniera critica sulle possibilità e i servizi che il SAC può dare a beneficio del paese. In pratica, abbiamo fatto di più in un pomeriggio che nel decennio circa in cui esiste questo strumento di promozione.Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno anche il resoconto della partecipazione alla fiera turistica di Milano BIT, su cui si sono fatte alcune proposte migliorative ma che necessitano di un maggiore approfondimento in futuro. Infine, non vi è stato modo di parlare della tassa di soggiorno e della Rete dei Comuni “Costa dei Trulli”.