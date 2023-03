Latitante sul treno Lecce-Bari: in manette

LECCE - Stava cercando di eludere i controlli, motivo per cui un 64enne della provincia di Roma, condannato per vari reati, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria sul treno regionale Lecce-Bari.Dalle successive verifiche presso la banca dati delle forze di polizia, è emerso a suo carico un ordine di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendo scontare una pena di 4 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione e 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di arresto, a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, stupefacenti e violazione della misura di prevenzione.L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.